كورونا في العالم: الإصابات 105.4 مليون والوفيات 2.3 مليون
نيويورك- (د ب أ):
وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 105 ملايين و401 ألف و161 حالة، حتى الساعة الثامنة وعشر دقائق، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا 2مليون و 299 ألفا و389 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.
وهناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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168597
عدد المصابين
-
131632
عدد المتعافين
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9560
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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105390934
عدد المصابين
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77082985
عدد المتعافين
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2292466
عدد الوفيات
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