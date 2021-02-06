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كورونا في العالم: الإصابات 105.4 مليون والوفيات 2.3 مليون

11:58 ص السبت 06 فبراير 2021
كورونا في العالم: الإصابات 105.4 مليون والوفيات 2.3 مليون

أرشيفية

نيويورك- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 105 ملايين و401 ألف و161 حالة، حتى الساعة الثامنة وعشر دقائق، حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي)، السبت، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا 2مليون و 299 ألفا و389 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

وهناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا نيويورك جامعة جونز هوبكنز

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كورونا فى مصر

  • 168597

    عدد المصابين

  • 131632

    عدد المتعافين

  • 9560

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

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