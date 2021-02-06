أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

بايدن يخالف التقاليد ويمنع ترامب من الحصول على تقارير استخباراتية

05:55 ص السبت 06 فبراير 2021
بايدن يخالف التقاليد ويمنع ترامب من الحصول على تقارير استخباراتية

جو بايدن

واشنطن- (د ب أ):
رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن منح سلفه دونالد ترامب إمكانية الوصول المستمر إلى المعلومات الاستخباراتية السرية، كما هو معتاد.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" التلفزيونية نشرت مساء الجمعة إن ترامب أظهر "سلوكا خاطئا" ويمكن أن يسرب معلومات سرية.

ورفض بايدن التكهن بما قد يحدث، لكنه قال إن ترامب ببساطة لم يعد بحاجة إلى المعلومات.

وشدد الرئيس على أن تقييمه لا علاقة له بتحريض ترامب لأنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في أوائل الشهر الماضي.

وتساءل بايدن "ما قيمة إعطائه إيجازات استخباراتية، ما هو تأثيره على الإطلاق، بخلاف حقيقة أنه قد يخطأ ويقول شيئًا ما؟"

ومن المقرر أن تُذاع مقابلته مع شبكة "سي بي إس" قبل مباراة دوري كرة القدم الأمريكية يوم الأحد.

وعادة ما يستمر الرؤساء الأمريكيون السابقون في الحصول على تقارير استخباراتية سرية ، ولكن قبل أن يحصل عليها ترامب ، يجب أن يوافق بايدن.

واتهم منتقدون ترامب بالكشف عن معلومات سرية عدة مرات أثناء شغل منصب الرئيس.​

جو بايدن دونالد ترامب تقارير استخباراتية

الخبر التالى:

دراسة: ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 168057

    عدد المصابين

  • 131211

    عدد المتعافين

  • 9512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا