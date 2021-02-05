أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

تركيا تسجن طالبين بسبب احتجاجات ضد تعيين أردوغان رئيسًا لجامعة

04:02 م الجمعة 05 فبراير 2021
تركيا تسجن طالبين بسبب احتجاجات ضد تعيين أردوغان رئيسًا لجامعة

رجب طيب أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):
أصدرت محكمة في إسطنبول، اليوم الجمعة، حكما بالسجن ضد اثنين من الطلاب الجامعيين، بسبب مظاهرات ضد تعيين مثير للجدل من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان لرئيس جامعة مشهورة في البلاد.
وقال المحامي، أوزجور اورفا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) هاتفيا إن المحكمة أصدرت حكما بحبس أنيل اكيوز وهو طالب بجامعة "ميمار سينان" في اسطنبول وسيلان ديليبالتا بجامعة اسطنبول بسبب "مقاومة مسؤولين أثناء عملهم " خلال احتجاجات هذا الأسبوع.
والمشتبه بهما من بين 94 شخصا، تم احتجازهم يوم الثلاثاء الماضي في منطقة "كاديكوي" في اسطنبول، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية لتفريق مئات من المتظاهرين السلميين.
وأصدرت المحكمة بشكل منفصل حظرا على السفر ضد 21 شخصا بسبب تنظيم مظاهرة بدون إذن، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.
وأضاف اورفا إن الطالبين المعتقلين يمثلان أيضا أمام المحكمة بسبب احتجاجات طلابية سابقة، شاركا فيها.
وتابع اورفا "إنه قرار غير قانوني يهدف إلى ترويع الطلاب لإنهاء احتجاجاتهم"، مضيفا أنه سيستأنف القرار خلال أسبوع.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت أمس الأول الأربعاء، في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ليل الأربعاء/الخميس: "نشعر بالقلق إزاء اعتقال الطلاب وغيرهم من المتظاهرين".
وأمس الأول الأربعاء، حذر إردوغان من أنه سيقمع أي محاولة لتمديد الاحتجاجات المستمرة منذ شهر، واصفا الطلاب المحتجين بأنهم "أعضاء جماعات إرهابية".
وتابع إردوغان أن حكومته "لن تسمح أبدا للإرهابيين بالسيطرة على هذا البلد".
ويرفض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تعيين إردوغان لمليح بولو ، المقرب من الحزب الحاكم، رئيسا لجامعة البوسفور (بوغازيتشي) في اسطنبول ويطالبون باستقالته.

رجب طيب أردوغان اسطنبول تركيا محكمة في إسطنبول

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 168057

    عدد المصابين

  • 131211

    عدد المتعافين

  • 9512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد كارثة "برج الدائري".. النار تلتهم مخزن لعب أطفال أسفل عقار في هضبة الأهرام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا