تركيا تسجن طالبين بسبب احتجاجات ضد تعيين أردوغان رئيسًا لجامعة

اسطنبول - (د ب أ):

أصدرت محكمة في إسطنبول، اليوم الجمعة، حكما بالسجن ضد اثنين من الطلاب الجامعيين، بسبب مظاهرات ضد تعيين مثير للجدل من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان لرئيس جامعة مشهورة في البلاد.

وقال المحامي، أوزجور اورفا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) هاتفيا إن المحكمة أصدرت حكما بحبس أنيل اكيوز وهو طالب بجامعة "ميمار سينان" في اسطنبول وسيلان ديليبالتا بجامعة اسطنبول بسبب "مقاومة مسؤولين أثناء عملهم " خلال احتجاجات هذا الأسبوع.

والمشتبه بهما من بين 94 شخصا، تم احتجازهم يوم الثلاثاء الماضي في منطقة "كاديكوي" في اسطنبول، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاصات المطاطية لتفريق مئات من المتظاهرين السلميين.

وأصدرت المحكمة بشكل منفصل حظرا على السفر ضد 21 شخصا بسبب تنظيم مظاهرة بدون إذن، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وأضاف اورفا إن الطالبين المعتقلين يمثلان أيضا أمام المحكمة بسبب احتجاجات طلابية سابقة، شاركا فيها.

وتابع اورفا "إنه قرار غير قانوني يهدف إلى ترويع الطلاب لإنهاء احتجاجاتهم"، مضيفا أنه سيستأنف القرار خلال أسبوع.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت أمس الأول الأربعاء، في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ليل الأربعاء/الخميس: "نشعر بالقلق إزاء اعتقال الطلاب وغيرهم من المتظاهرين".

وأمس الأول الأربعاء، حذر إردوغان من أنه سيقمع أي محاولة لتمديد الاحتجاجات المستمرة منذ شهر، واصفا الطلاب المحتجين بأنهم "أعضاء جماعات إرهابية".

وتابع إردوغان أن حكومته "لن تسمح أبدا للإرهابيين بالسيطرة على هذا البلد".

ويرفض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس تعيين إردوغان لمليح بولو ، المقرب من الحزب الحاكم، رئيسا لجامعة البوسفور (بوغازيتشي) في اسطنبول ويطالبون باستقالته.