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أمريكا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 26.4 مليون

04:19 م الأربعاء 03 فبراير 2021
أمريكا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 26.4 مليون

وفيات كورونا أمريكا

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 بالمئة خلال 24 ساعة حتى الساعة السادسة و45 دقيقة صباح اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 4ر26 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 0.5 بالمئة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 3.36 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 0.4 بالمئة، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.

وشهدت ولاية ماين زيادة بنسبة 1.1 بالمئة في الإصابات مقارنة بالوقت نفسه أمس الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 39 ألفا و960 حالة.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد وفيات في الـ24 ساعة الماضية، حيث توفي بها 500 شخص جراء الإصابة بفيروس كورونا.

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