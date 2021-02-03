الدنمارك تعلن اعتزامها إطلاق جواز سفر كورونا إلكتروني

كوبنهاجن - أ ش أ

أعلنت حكومة الدنمارك اليوم الأربعاء اعتزامها إصدار جواز سفر إلكتروني يظهر حالة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك بهدف تيسير حركة السفر للأفراد .

وقال وزير المالية مورتن بويدسكوف في مؤتمر صحفي إنه "خلال ثلاثة أو أربعة أشهر سيكون جواز سفر كورونا الرقمي جاهزا للاستخدام ربما في رحلات العمل"، وذلك حسبما نقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية.

وأوضح الوزير أن جواز السفر الإلكتروني سيكون إضافيا على الهاتف الذكي وسيظهر إذا ما تم تطعيم الشخص ضد فيروس "كورونا"، مضيفا "يمكننا أن نكون من الأوائل الذين يمتلكون هذا الجواز وأن نريه لبقية العالم".

يذكر أن المفوضية الأوروبية تدرس حاليا مقترحات لإصدار شهادات التطعيم لتيسير حركة السفر وتجنب صيف كارثي آخر لقطاع السياحة في أوروبا، إلا أنها قالت إن مثل هذه الشهادات لن تستخدم حاليا إلا للأغراض الطبية مثل مراقبة الآثار السلبية المحتملة للقاحات.