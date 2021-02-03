أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب

المرصد السوري: مقتل جندي تركي في هجوم مسلح بريف إدلب

04:16 م الأربعاء 03 فبراير 2021
المرصد السوري: مقتل جندي تركي في هجوم مسلح بريف إدلب

تركيا

لندن - أ ش أ
لقى جندي تركي مصرعه متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام بعد هجوم مسلح على نقطة تركية بريف إدلب الغربي.
ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، نقلا عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان المرصد قد أعلن، في 31 يناير الماضي، عن إصابة عنصرين تركيين بجروح جراء استهداف مسلحين مجهولين أحد حراس القوات التركية في منطقة أبو الزبير قرب بلدة محمبل الواقعة على طريق حلب - اللاذقية (M4) بريف إدلب الغربي.
كما وثق المرصد في 17 يناير المنصرم إصابة جندي تركي برتبة رقيب، إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على حراس النقطة التركية في قرية "باتبو" بريف حلب الغربي.

هذا المحتوى من

تركيا المرصد السوري مقتل جندي تركي إدلب

الخبر التالى:

أمريكا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 26.4 مليون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167013

    عدد المصابين

  • 130514

    عدد المتعافين

  • 9407

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103875920

    عدد المصابين

  • 75581222

    عدد المتعافين

  • 2246215

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الكهرباء لـ"النواب" : مستعدون لتعويض متضرري أعطال الكهرباء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا