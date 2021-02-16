مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى والمنطقة الأثرية في نابلس

رام الله- أ ش أ:

اقتحم 127 مستوطنا إسرائيليا، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وتمت عمليات الاقتحامات على مجموعات متتالية، تحت حماية قوات الاحتلال التي انتشرت عند باب المغاربة لحماية المقتحمين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على مفاتيح باب المغاربة منذ احتلال القدس، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.

وفي سياق متصل، اقتحم مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بحماية جنود الاحتلال.

وقال رئيس مجلس سبسطية، محمد عازم، إن عددًا من جنود الاحتلال أغلقوا الموقع الأثري وانتشروا في المكان منذ ساعات الصباح لتأمين اقتحام المستوطنين وحمايتهم، حيث أطلقوا قنابل الغاز باتجاه عدد من الشبان الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة.