"الدفاع الأمريكية" تكشف تفاصيل استهداف قاعدة أربيل
وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إن 14 صاروخا استهدفت قاعدة أمريكية في إربيل، في الهجوم الذي أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 أمريكيين من بينهم جندي.
وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن 4 صواريخ أصابت مبان في القاعدة الأمريكية، ما أسفر عن مقتل متعاقدا أمريكيا بينما جرح ستة أمريكيين آخرين، من بينهم جندي، وفق سكاي نيوز.
وزعمت ميليشيا عراقية موالية لإيران، الثلاثاء، مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل ومحيطه في كردستان العراق، مساء الاثنين.
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