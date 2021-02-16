أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس البدري فرغلي لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

"الدفاع الأمريكية" تكشف تفاصيل استهداف قاعدة أربيل

03:54 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
"الدفاع الأمريكية" تكشف تفاصيل استهداف قاعدة أربيل

وزارة الدفاع الأمريكية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إن 14 صاروخا استهدفت قاعدة أمريكية في إربيل، في الهجوم الذي أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 أمريكيين من بينهم جندي.

وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن 4 صواريخ أصابت مبان في القاعدة الأمريكية، ما أسفر عن مقتل متعاقدا أمريكيا بينما جرح ستة أمريكيين آخرين، من بينهم جندي، وفق سكاي نيوز.

وزعمت ميليشيا عراقية موالية لإيران، الثلاثاء، مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل ومحيطه في كردستان العراق، مساء الاثنين.

وزارة الدفاع الأمريكية قاعدة أربيل أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 174426

    عدد المصابين

  • 135349

    عدد المتعافين

  • 10050

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:56 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا