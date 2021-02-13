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مجلس الشيوخ يتوصل لاتفاق لتجاوز استدعاء الشهود ومواصلة محاكمة ترامب

09:07 م السبت 13 فبراير 2021
مجلس الشيوخ يتوصل لاتفاق لتجاوز استدعاء الشهود ومواصلة محاكمة ترامب

مجلس الشيوخ الأمريكي

وكالات

توصل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مساء السبت إلى اتفاق لتجاوز استدعاء الشهود ومواصلة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وكان أعضاء الشيوخ صوتوا لصالح استدعاء الشهود للمحاكمة، الأمر الذي رفضه فريق الدفاع عن ترامب، وطالب باستدعاء ٣٠٠ شاهدًا لتعجيز المجس وإطالة أمد المحاكمة.

وبعد القرار الأخير لأعضاء المجلس، فمن المتوقع أن تنتهي محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد والعصيان، في أحداث اقتحام الكونجرس في ٦ يناير حيث كانت تقعد جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

مجلس الشيوخ الأمريكي محاكمة ترامب ترامب

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