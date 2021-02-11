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الصين وأمريكا تبحثان الملف النووي الإيراني

08:18 م الخميس 11 فبراير 2021
الصين وأمريكا تبحثان الملف النووي الإيراني

الصين وأمريكا تبحثان الملف النووي الإيراني

بكين - (د ب أ):

تحدث نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاوشو مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي عبر الهاتف أمس الأربعاء بناء على طلب الأخير ، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية: "تبادل الجانبان وجهات النظر حول الملف النووي الإيراني بصورة معمقة"،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أن الصين، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، وقعت على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.

ولكن الولايات المتحدة انسحبت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق في منتصف عام 2018 وفرضت عقوبات قاسية على إيران.

ومع تولي الرئيس جو بايدن سدة الحكم ، طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران بالعودة للالتزام بالاتفاق النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن.

غير أن المرشد الإيراني علي خامنئي أكد مجددا أن بلاده لن تعود لالتزاماتها النووية إلا بعد رفع الولايات المتحدة للعقوبات التي تفرضها على طهران.

الملف النووي الإيراني الصين أمريكا

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