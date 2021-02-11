شكري يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان
القاهرة - (أ ش أ):
شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بأثينا.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع تويتر - "آلية التعاون الثلاثي تنعقد في أثينا بحضور الوزراء سامح شكري ونيكوس دندياس ونيكوس خريستودوليديس، لبحث سُبل دفع التعاون وتنسيق المواقف في شتى الملفات ذات الاهتمام المُشترك".
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الصين وأمريكا تبحثان الملف النووي الإيراني
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
171390
عدد المصابين
-
133331
عدد المتعافين
-
9804
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
107802122
عدد المصابين
-
79710240
عدد المتعافين
-
2362323
عدد الوفيات
إعلان