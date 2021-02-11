شكري يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان

القاهرة - (أ ش أ):

شارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بأثينا.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع تويتر - "آلية التعاون الثلاثي تنعقد في أثينا بحضور الوزراء سامح شكري‬⁩ ونيكوس دندياس‬⁩ ونيكوس خريستودوليديس،‬⁩ لبحث سُبل دفع التعاون وتنسيق المواقف في شتى الملفات ذات الاهتمام المُشترك".