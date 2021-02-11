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وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثان "عدوان الحوثيين"

10:03 ص الخميس 11 فبراير 2021
وزيرا خارجية السعودية والولايات المتحدة يبحثان "عدوان الحوثيين"

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض- (د ب أ):

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الخميس، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها في المجالات كافة.

كما بحث الاتصال أبرز المستجدات، وفي مقدمتها الهجوم الحوثي أمس على مطار أبها الدولي بالسعودية.

وأكد الجانبان "ضرورة وقف هذه الأعمال العدوانية، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن".

وأكد الوزير الأمريكي إدانة الاعتداء، وشدد على وقوف الولايات المتحدة مع المملكة ضد هذه الأعمال العدوانية والتزامها بتعزيز دفاع المملكة.

الأمير فيصل بن فرحان السعودية الولايات المتحدة الحوثيين أنتوني بلينكن

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