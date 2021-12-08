أفغانستان تحت حكم طالبان: حرمان التلميذات من التدريس الثانوي "مؤقتا"

كابول- (بي بي سي):

قال القائم بأعمال نائب وزير التعليم في طالبان لبي بي سي إنه لن يسمح للفتيات بالالتحاق بالمدارس الثانوية في أفغانستان حتى يتم إقرار سياسة تعليمية جديدة.

ووصف عبد الحكيم هرمات، منع الفتيات من الذهاب إلى المدارس الثانوية الحالي بأنه "تأخير مؤقت" وقال إنه يأمل في أن تتم الموافقة على قوانين جديدة تسمح للفتيات بالعودة إلى المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد في مارس.

وأضاف هرمات أن الحكومة تريد التأكيد على فصل الجنسين في المدارس، لخلق بيئة آمنة للفتيات. لكن على الرغم من الحظر المفروض على الفتيات منذ تولي طالبان السلطة في أغسطس، فإن بعض المدارس الثانوية قد أعادت فتح أبوابها.

وحذرت وكالة المرأة التابعة للأمم المتحدة من التراجع المتسارع في حقوق النساء والفتيات في أفغانستان منذ سيطرة طالبان على الحكم قبل أربعة أشهر.

وعلى الرغم من تأكيدات الحركة المتكررة باحترام حقوق المرأة في إطار تفسيرها للإسلام، فقد خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن التمييز بين الجنسين الآن قد أصبح أمرا اعتياديا في جميع جوانب الحياة الأفغانية.

كما أشار التقرير إلى أن العديد من العائلات الأفغانية باتت تفرض قيوداً خاصة بها على الفتيات كإجراء وقائي.

ويُذكر أن أفغانستان، حتى قبل سيطرة طالبان على السلطة، كانت تحتل المرتبة الأولى عالمياً من بين أسوأ الأماكن بالنسبة للنساء.

ويمكن الإطلاع على الرسم البياني الذي يوضح كيف يبدو الوضع التعليمي للفتيات في ظل طالبان.