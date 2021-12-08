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بايدن يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني الخميس

12:36 ص الأربعاء 08 ديسمبر 2021
بايدن يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني الخميس

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن سيتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدًا الخميس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد تحدث بالفعل هاتفيًا مع زيلينسكي قبل القمة التي عقدت عبر الفيديو بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الثلاثاء.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن أكد مجددًا دعم واشنطن الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها "في مواجهة العدوان الروسي".

جو بايدن الرئيس الأوكراني وزير الخارجية الأمريكي

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