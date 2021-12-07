إسرائيل: فشلنا في اكتشاف معلومات أمنية بشأن "جاسوس إيران" في منزل جانتس

وكالات

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الثلاثاء عن تفاصيل جديدة في حادث القبض على جاسوس لصالح إيران في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وكشفت تحقيقات "الشاباك" عن إخفاق أمني أو فشل أمني جديد يتعلق بعملية التشخيص الأمني لعومري حورن جوروكبسكي، المعروف باسم "جاسوس إيران" في منزل جانتس.

وأكدت التحقيقات فشل الشاباك في عدم التحقق من الصحيفة الجنائية للجاسوس الإيراني.

وأمر رئيس الشاباك رونين بار، بتشديد إجراءات التفتيش على الدوائر القريبة لجانتس وغيره من الشخصيات السياسية والوزراء.

وكان "الشاباك"، أقر بحدوث "خرق أمني خطير" في منزل جانتس، بعد القبض على "جاسوس" لصالح إيران في نوفمبر الماضي.

ووفقًا لبيانات أجهزة الأمن الإسرائيلية، تواصل هذا الموظف بتلقاء نفسه مع مجموعة الهاكرز Black Shadow "الظلال السوداء" التي تعد مرتبطة بحكومة إيران، وعرض عليها التجسس على وزير الدفاع، لاسيما من خلال تثبيت برنامج تجسس على حاسوبه.