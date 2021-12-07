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الأمم المتحدة: ملايين الأشخاص في دارفور يحتاجون للمساعدة

06:31 م الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
الأمم المتحدة: ملايين الأشخاص في دارفور يحتاجون للمساعدة

جنوب دارفور

جنيف - (د ب أ)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإغاثة الإنسانية اليوم الثلاثاء إن السكان لم يعد لديهم ما يكفي من الغذاء في إقليم دارفور السوداني .

وقالت باولا إيمرسون، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإغاثة الإنسانية في السودان إن نصف سكان الإقليم سوف يعتمدون على المساعدات الإنسانية العام المقبل.

وأوضحت أن الوضع المتدهور يرجع إلى الجفاف وكذلك الإبتلاء بالآفات والأمراض. وأشارت إلى أن موارد المياه والمراعي جفت ولذلك فإن الماشية في حالة سيئة.

كما تتزايد الصراعات المحلية ويتعرض السكان كذلك لمضايفات من المقاتلين المسلحين والمجرمين.

دارفور الأمم المتحدة السودان المساعدات الإنسانية

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