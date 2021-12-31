ستولتنبرج يؤكد استعداد الناتو لبدء محادثات مع روسيا 12 يناير المقبل

08:45 م الجمعة 31 ديسمبر 2021
ستولتنبرج يؤكد استعداد الناتو لبدء محادثات مع روسيا 12 يناير المقبل

الناتو

بروكسل - (أ ش أ):

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، استعداد الحلف لبدء حوار مع روسيا يوم 12 يناير المقبل.

وكتب ستولتنبرج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحدثت مع (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ) حول أهمية وقف التصعيد الخاص بالتعزيز العسكري الروسي الكبير على الحدود مع أوكرانيا، مضيفا: "يظل الناتو موحدا ونحن مستعدون للحوار في مجلس الناتو-روسيا في 12 يناير المقبل".

ويتهم الغرب الحكومة الروسية بالتحضير لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما نفته موسكو مرارا، حيث تصف روسيا تلك الاتهامات بأنها ذريعة لزيادة الحضور العسكري للناتو على حدود روسيا.

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Asha
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