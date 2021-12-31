ستولتنبرج يؤكد استعداد الناتو لبدء محادثات مع روسيا 12 يناير المقبل

بروكسل - (أ ش أ):

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، استعداد الحلف لبدء حوار مع روسيا يوم 12 يناير المقبل.

وكتب ستولتنبرج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحدثت مع (وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ) حول أهمية وقف التصعيد الخاص بالتعزيز العسكري الروسي الكبير على الحدود مع أوكرانيا، مضيفا: "يظل الناتو موحدا ونحن مستعدون للحوار في مجلس الناتو-روسيا في 12 يناير المقبل".

ويتهم الغرب الحكومة الروسية بالتحضير لغزو أوكرانيا عسكريا، وهو ما نفته موسكو مرارا، حيث تصف روسيا تلك الاتهامات بأنها ذريعة لزيادة الحضور العسكري للناتو على حدود روسيا.