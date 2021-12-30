الهند: القبض على زعيم هندوسي متشدد بسبب تصريحات طائفية لزعيم الاستقلال

نيودلهي- (بي بي سي):

اعتقل الزعيم الهندوسي المتشدد، كاليشاران ماهراج، في الهند لإدلائه بتصريحات مسيئة ضد زعيم الاستقلال الوطني المهاتما غاندي.

يأتي هذا بعد أيام من إلقاء ماهراج كلمة أمام حشد أثنى فيها على المتطرف الهندوسي الذي قتل غاندي بالرصاص في عام 1948، عقب استقلال الهند.

ويذكر أن الأصوليين الهندوس يزعمون أن المهاتما غاندي كان يفضل المسلمين في الهند.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا المتحدثون في اجتماع للزعماء الهندوس في ولاية أوتارانتشاد الشمالية علانية إلى العنف ضد المسلمين في الهند التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي.

وفتحت الشرطة الهندية تحقيقاً في الأمر لكن لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.