زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب جزيرة إندونيسية

وكالات

ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر مساء الأربعاء جزر بارات دايا الإندونيسية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وتشهد إندونيسيا زلازل متكرّرة بسبب موقعها الجغرافي على "حزام النار" في المحيط الهادئ الذي يشهد نشاطًا زلزاليًا كثيفًا مع تصادم الصفائح التكتونية، يمتد من اليابان إلى جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

في يناير الماضي تسبب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، في قتل أكثر من 100 شخص، وشرد الآلاف في مدينة ماموجو السياحية.