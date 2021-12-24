الصحة العالمية: رصد متحور أوميكرون في 110 بلدان

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم رصد متحور "أوميكرون" في 110 بلدان حتى الآن، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان الدكتور إيفان هيوتن، مدير قسم الأمراض السارية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط قال إن التطعيم في إقليم شرق المتوسط غير عادل وغير منصف، حيث أن ٢٠% فقط من عدد السكان حصل على اللقاح.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على الوضع وجهود الاستجابة في كل من تونس والسودان.