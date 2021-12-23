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أوكرانيا تستأنف العمل بوقف إطلاق النار مع الانفصاليين في الشمال

03:50 م الخميس 23 ديسمبر 2021
أوكرانيا تستأنف العمل بوقف إطلاق النار مع الانفصاليين في الشمال

أرشيفية

كييف- (بي بي سي):

وافقت القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليون في شرق أوكرانيا على استعادة العمل بوقف إطلاق النار في المنطقة.

وتبادل الجانبان موسكو وكييف اللوم على انتهاكات متعددة لهدنة سابقة وقعت العام الماضي بين الجانبين.

ولا يزال التوتر مقلقا في المنطقة بسبب ما أشيع عن حشد قوات روسية على حدودها مع أوكرانيا.

هذا المحتوى من

BBC
أوكرانيا كييف القوات الحكومية الأوكرانية إطلاق النار

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