أوكرانيا تستأنف العمل بوقف إطلاق النار مع الانفصاليين في الشمال

كييف- (بي بي سي):

وافقت القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليون في شرق أوكرانيا على استعادة العمل بوقف إطلاق النار في المنطقة.

وتبادل الجانبان موسكو وكييف اللوم على انتهاكات متعددة لهدنة سابقة وقعت العام الماضي بين الجانبين.

ولا يزال التوتر مقلقا في المنطقة بسبب ما أشيع عن حشد قوات روسية على حدودها مع أوكرانيا.