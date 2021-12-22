Masrawy logo white

حصيلة قياسية.. بريطانيا تسجل أكثر من 106 آلاف إصابة بكورونا

06:46 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
حصيلة قياسية.. بريطانيا تسجل أكثر من 106 آلاف إصابة بكورونا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

وكالات

سجلت المملكة المتحدة، الأربعاء، رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية، بأكثر من 106 آلاف إصابة بكورونا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وحطمت الإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، الرقم المسجل في 17 ديسمبر الجاري بواقع 93045 إصابة.

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أعلن في رسالة عبر تقنية الفيديو الثلاثاء أنه لا توجد أدلة كافية تتعلق بمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا تبرر فرض قيود أكثر صرامة قبل عيد ميلاد السيد المسيح .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله في رسالته إن الحكومة لا تستبعد مع ذلك اتخاذ إجراءات فيما بعد، موضحًا أن وضع متحور أوميكرون فى البلاد لايزال "صعبًا" .

بوريس جونسون أوميكرون فيروس كورونا بريطانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

361368

إجمالي الإصابات

20643

إجمالي الوفيات

299434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر.. الأهلي 0-0 الرجاء.. السوبر الأفريقي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا