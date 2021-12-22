حصيلة قياسية.. بريطانيا تسجل أكثر من 106 آلاف إصابة بكورونا

وكالات

سجلت المملكة المتحدة، الأربعاء، رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية، بأكثر من 106 آلاف إصابة بكورونا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وحطمت الإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، الرقم المسجل في 17 ديسمبر الجاري بواقع 93045 إصابة.

وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أعلن في رسالة عبر تقنية الفيديو الثلاثاء أنه لا توجد أدلة كافية تتعلق بمتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا تبرر فرض قيود أكثر صرامة قبل عيد ميلاد السيد المسيح .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله في رسالته إن الحكومة لا تستبعد مع ذلك اتخاذ إجراءات فيما بعد، موضحًا أن وضع متحور أوميكرون فى البلاد لايزال "صعبًا" .