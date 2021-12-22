ألمانيا تفرض قيودًا بعد عيد الميلاد للحد من إصابات أوميكرون

برلين - (د ب ا)

توصلت الحكومة الألمانية وحكومات الولايات إلى اتفاق بشأن القيود التي ستفرض على المقابلات بين الأشخاص وستدخل حيز التنفيذ قريبا وتشمل الجميع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا اللقاح أو تعافوا من كورونا، حسبما أفادت مصادر مطلعة على محادثاتهم اليوم الثلاثاء في تصريحات لوكالة الأأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبحسب الخطة، من المحتمل أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بعد عيد ميلاد السيد المسيح على ألا يتم تأجيلها لما بعد 28 ديسمبر. ووضعت الإجراءات حدا أقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بحضور التجمعات الخاصة، الذين تم تطعيمهم أو تعافوا، بلغ 10 أشخاص، باستثناء الأطفال حتى سن 14 عاما.