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لأول مرة.. شؤون الحرمين تتيح تجربة "الحجر الأسود الافتراضي"

06:33 م الثلاثاء 21 ديسمبر 2021
لأول مرة.. شؤون الحرمين تتيح تجربة "الحجر الأسود الافتراضي"

الحجر الأسود الافتراضي

مكة المكرمة - أ ش أ

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، لأول مرة للزوار تجربة محاكاة الواقع الافتراضي للحجر الأسود، وذلك بمعرض عمارة الحرمين الشريفين بمنطقة القصيم.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف برئاسة شؤون الحرمين المهندس ماهر بن منسي الزهراني - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - إن الرئاسة حريصة على تفعيل الواقع الافتراضي في عدد من المجالات، ومنها ركن الحجر الأسود الافتراضي، الذي يتيح لمستخدميه مشاهدة الكعبة المشرفة، مشيرا إلى أنه بمجرد لبس النظارة الخاصة بالجهاز يكون المستخدم افتراضيا أمام الركن اليماني ونظره إلى اتجاه الحجر الأسود، ويمكنه مشاهدة التفاصيل ورؤية "الشذروان" وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكل عام.

وأوضح أن الهدف من التجربة أن يستمتع الزائر ويعيش التجربة بمشاهدة جمال الكعبة المشرفة افتراضيا، بجانب ما توفره الرئاسة داخل المعرض من صور ومطبوعات تستعرض من خلالها جماليات المسجد الحرام.

من جانبه، أكد مدير عام المعارض الرقمية بالرئاسة العامة ريان بن محمد المسعودي، إمكانية استخدام هذا النموذج في العديد من التطبيقات التقنية الأخرى والاستفادة منها في توعية وتثقيف قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأن هذا المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمواكبة التحول الرقمي وفق رؤية المملكة (2030).

هذا المحتوى من

Asha
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