تسجيل أول وفاة بـ"أوميكرون" في الولايات المتحدة

وكالات:

نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن مسؤولي الصحة بمقاطعة هاريس، تسجيل أول وفاة بمتحور أوميكرون في مقاطعة هاريس بولاية تكساس.

وبحسب الشبكة، يُعتقد أن هذه أول حالة وفاة مسجلة بأوميكرون في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الحالة لمريض في الخمسينيات من عمره، ولم يتم تطعيمه، ولديه حالة صحية أساسية، حسبما أعلنت قاضية المقاطعة، لينا هيدالجو، خلال مؤتمر صحفى.

وأكدت القاضية أن "أوميكرون" ينتشر بسرعة لا تصدق، مُضيفة: "تظهر البيانات المبكرة تضاعف الإصابات في غضون يومين إلى ثلاثة أيام، وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. أما دلتا فيُضاعف الحالات كل 11 يومًا ".