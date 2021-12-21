بدء الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن الضمانات الأمنية

وكالات:

قلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن دبلوماسي روسي قوله، الثلاثاء، إن الاتصالات بدأت بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية التي طلبتها موسكو، وأن هناك إمكانية للتوصل إلى تفاهم.

وقال المفاوض الأمني الروسي البارز قونسطنين جافيرولوف، إن روسيا لم تحدد بعد الخطوات التي ستتخذها إذا ما قرر حلف شمال الأطلسي وواشنطن عدم تغيير مواقفهما، ولكنه شدد على أن "بروكسل تعرف جيداً أن روسيا جادة في هذا الشأن".

بدوره، قال نائب وزير خارجية روسيا سيرجي ريابكوف، إن واشنطن لم تظهر بعد أية ردود فعل، على مقترحات موسكو حول الضمانات الأمنية، ولا يزال الجانب الروسي ينتظر الرد.

وأضاف: "حتى الآن، لا نرى سوى بعض التصريحات العلنية، ومعظمها ليس من جانب ممثلي الولايات المتحدة، ولكن هذا أمر له قيمة أيضا. المهم طبعا، ما ستخبرنا به واشنطن".

ونوه ريابكوف، بأن روسيا تنطلق من أن الاتصالات بشأن الضمانات الأمنية ينبغي إجراؤها في صيغة ثنائية مع الولايات المتحدة.

كما استبعد أن تتخلى واشنطن عن المفاوضات مع موسكو بشأن الضمانات الأمنية، "لكنها ستحاول إحاطتها بشروط وستحاول إطالة العملية"، بحسب قوله.

وأكد ريابكوف أن "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ستتحسن إذا بدأت واشنطن بالمفاوضات بشأن الضمانات الأمنية".

وتابع الدبلوماسي الروسي: "إذا قبل الجانب الأمريكي بمتطلباتنا وبدأوا المفاوضات بشأن مسودتي الاتفاقيتين التي تم تسليمها له، أعتقد أننا سنمضي قدما في هذا الاتجاه".

وطلبت روسيا ضمانات أمنية بعدم توسع حلف شمال الأطلسي "ناتو" شرقًا إلى أوكرانيا، أو نشر أسلحة وقوات هناك، رغم تطلعات كييف بالانضمام للحلف.