مع ارتفاع إصابات كورونا.. "سي إن إن" تغلق مكاتبها في الولايات المتحدة

كتبت- رنا أسامة:

أفادت وكالة "رويترز" بأن شبكة "سى إن إن" الأمريكية ستغلق مكاتبها في الولايات المتحدة، أمام كل الموظفين غير الأساسيين، مع ارتفاع الإصابات بكوفيد، بحسب مذكرة داخلية للعاملين بها.

وجاء في المذكرة التي قالت "رويترز" إنها اطلعت عليها إن، السي إن إن، وهي جزء من مجموعة "إيه تي آند تي" الإعلامية، ستغلق مكاتبها أمام كل الموظفين الذين ا يستوجب عليهم العمل من المكتب.

وقال رئيس السي إن إن، جيف زوكر، في المذكرة، إنهم يفعلون ذلك بدافع "الحذر الشديد"، في خطوة تهدف إلى "حماية الموظّفين من خلال تقليل عدد المتواجدين في المكتب".

وسيُطلب من الموظّفين الذين يلزم تواجدهم بالمكتب ارتداء الكمامة طوال الوقت، بحسب مذكرة السي إن إن.

كما ستجرى الشبكة تغييرات في الاستوديوهات وغرف التحكم الخاصة بها، للحد من عدد الأشخاص الموجودين بالمكتب.

كانت السي إن إن حددت موعدًا لعودة العاملين بها إلى المكاتب في يناير المُقبل، لكن لا يُعرف ما إذا كان الموعد سيتغير، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر وصفته بالمُطلع.

وتفرض السي إن إن على موظفيها التلقيح ضد كورونا للعمل داخل المكتب، أو بشكل ميداني مع موظفين آخرين. وفي أغسطس الماضي، أوقفت عمل ثلاثة موظّفين لحضورهم المكتب بدون تلقيح.

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا في إصابات كورونا بعد رصد متحور أوميكرون على أراضيها لأول مرة منذ أسبوعين.

وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من تفشي "أوميكرون" بشكل أسرع من باقي المتحورات، داعيًا مواطنيه إلى تلقي اللقاحات المضادة لكورونا، بما في ذلك الجرعات المعززة.

كما توقّع مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المُعدية، أنطوني فاوتشي، أن يصبح أوميكرون المتحور المهيمن في الولايات المتحدة قريبًا.

وقبل يومين، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، إن إدارة بايدن "لم تتوقع ظهور أوميكرون".

ووصل المتحور الجديد 89 دولة حتى الآن منذ رصه لأول مرة في جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصحة العالمية إن "الأمر يستغرق ثلاثة أيام فقط حتى تتضاعف (إصابات أوميكرون حول العالم)".