كورونا.. كوريا الجنوبية تفرض قيودًا أكثر صرامة مع تجاوز الحالات الحرجة 3000

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية اليوم السبت أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة لليوم الرابع على التوالي، بينما سجلت الحالات الحرجة رقما قياسيا زاد عن الألف حالة ، مما دفع الحكومة إلى فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وسجلت كوريا الجنوبية 7314 إصابة جديدة بفيروس، من بينها 7284 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 558864، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وارتفع عدد مرضى الحالات الحرجة إلى رقم قياسي بلغ 1016 للمرة الأولى، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء. وكان الرقم القياسي السابق 989 حالة.

وتم تسجيل 53 حالة وفاة إضافية لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4644 حالة وفاة.

وسجلت كوريا الجنوبية 15 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون لترتفع حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد إلى 166 إصابة.

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