العراق: مصرع 12 شخصا في سيول جارفة بأربيل

بغداد - (أ ش أ):

لقي 12 شخصًا مصرعهم وفقد طفل؛ جراء سيول جارفة اجتاحت محافظة أربيل العراقية.

وأكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية، الجمعة، أن الحكومة الاتحادية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة؛ لإغاثة المواطنين بأربيل التي اجتاحتها سيول جارفة.

بدوره، قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، إن الحكومة قامت بعملية جرد للأضرار وإزالة الركام من الشوارع، مشيرا إلى فتح حساب في أحد المصارف لاستقبال التبرعات للمتضررين من السيول.

في سياق آخر، أعلنت قوات الأمن العراقية القبض على عنصرين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وأوضح بيان أن الإرهابيين هما امرأة مسؤولة عن توزيع الكفالات الخاصة بالتنظيم في الموصل وعنصر مقاتل داخل التنظيم.

كما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن تدمير أنفاق وأوكار للإرهابيين في صحراء الأنبار.

وقالت الخلية إنه تم تنفيذ 30 عملية استطلاع مسلح لمدة يومين متتاليين في صحراء الأنبار؛ للبحث والتفتيش عن المطلوبين من بقايا فلول داعش الإرهابي والوصول إلى أوكارهم وملاذاتهم.

وبينت أنه "أسفرت العملية عن تدمير أوكار وأنفاق كانت تستخدمها عصابات داعش الإرهابية للاختباء وإخفاء تجهيزاتها اللوجستية".