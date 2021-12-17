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أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 5ر50 مليون

09:44 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 5ر50 مليون

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 5ر50 مليون ، بحلول الساعة 0333 صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الإصابات أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي

سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 19ر5 مليون، بزيادة 2ر0% عن نفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 2ر1% في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل العدد الإجمالي إلى 57333 حالة.

وشهدت ولاية فلوريدا أكبر عدد وفيات تم الإعلان عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بوفاة 117 شخصا.

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