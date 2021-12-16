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الجيش الأمريكي يسقط طائرة مُسيرة قرب قاعدة التنف في سوريا

12:19 م الخميس 16 ديسمبر 2021
الجيش الأمريكي يسقط طائرة مُسيرة قرب قاعدة التنف في سوريا

إسقاط طائرة مسيرة

واشنطن - أ ش أ

أعلنت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي أن قواتها أسقطت طائرة مُسيرة دخلت المجال الجوي لقاعدة التنف في سوريا.

وذكر المتحدث باسم القيادة الوسطى، بيل أوربان، وفقًا لما ذكرته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم رصد طائرتين بدون طيار دخلتا المجال الجوي لقاعدة التنف، وعند مواصلة إحدى الطائرتين مسارها إلى عمق منطقة التنف لفض النزاع، تم التوصل إلى تقييم أنها تظهر نية عدائية وتم إسقاطها".

وأوضح أن الطائرة المسيرة الصغيرة الثانية غادرت المنطقة، ولم يكن واضحًا ما إذا كانت الطائرتان المسيرتان تحملان متفجرات، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك تقارير عن إصابات أو أضرار بقاعدة التنف جراء الحادث.

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Asha
إسقاط مسيرة طائرة مسيرة الجيش الأمريكي سوريا

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