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كوريا الجنوبية تفرض قيودا جديدة على التجمعات والأنشطة التجارية بسبب كورونا

05:42 ص الخميس 16 ديسمبر 2021
كوريا الجنوبية تفرض قيودا جديدة على التجمعات والأنشطة التجارية بسبب كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-كيوم اليوم الخميس، أن بلاده ستخفض عدد المسموح لهم بالتجمعات الخاصة إلى أربعة أشخاص كحد أقصى في جميع أنحاء البلاد وأنها ستعيد فرض الحظر على ارتياد المطاعم والمقاهي بعد الساعة التاسعة مساء ، في الوقت الذي تراجعت فيه الحكومة عن خطة التعايش مع كورنا بسبب تفشي العدوى، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وبموجب الإجراءات الجديدة التي ستسري بدءا من بعد غد السبت وحتى 2 يناير فإن استخدام المطاعم والمقاهي سيقتصر على أربعة أشخاص تم تطعيمهم في كل زيارة. وقال كيم إن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم سيتمكنون من استخدام تلك المرافق بمفردهم أو عن طريق تطبيقات التوصيل.

وقال كيم خلال اجتماع بمقر هيئة إجراءات مكافحة الكوارث والسلامة المركزية، إن الحانات والملاهي الليلية وغيرها من أماكن الترفيه ستخضع أيضا لحظر الساعة التاسعة مساء ، بينما ستتمكن دور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية ومقاهي الإنترنت من العمل حتى الساعة العاشرة مساء.

كوريا الجنوبية قيود جديدة فيروس كورونا

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