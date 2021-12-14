تحاكي 4 حواس.. السعودية تُدشن مبادرة "الحجر الأسود الافتراضي"- صور

وكالات:

دشّنت السلطات السعودية مبادرة "الحجر الأسود الافتراضي"، في تجربة تحاكي الواقع الحقيقي لزوار الحرم المكي والاقتراب من الحجر الأسود بالكعبة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أطلقت وكالة شؤون المعارض والمتاحف ممثلةً في الإدارة العامة للمعارض الرقمية، المبادرة، بالتعاون مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى.

خلال تدشينه "مبادرة الحجر الأسود الافتراضي".. الرئيس العام: لدينا مكانز دينية وتاريخية عظيمة يجب علينا رقمنتها وإيصالها للجميع#رئاسة_شؤون_الحرمين https://t.co/pUaQZPmW1V pic.twitter.com/ydB10ongvT — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 13, 2021

وتهدف المبادرة إلى استخدام الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي، وفق رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وأكد السديس "أهمية إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، لمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس، حتى الشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين، وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع أنحاء العالم، من خلال العالم الافتراضي، وهي تحاكي الواقع بكل وضوح وصدق".

ولفت إلى أن "الحرمين الشريفين يمتلكان مكانة دينية وتاريخية عظيمة، يجب العمل على رقمنتها وإيصالها للجميع، في ظل ما يوفر من إمكانات ودعم سخي من قيادتنا الرشيدة"، وفق (واس).