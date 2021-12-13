Masrawy logo white

رئيس تونس: خلال ساعات سأعلن عن تدابير للرجوع إلى سيادة الشعب

08:33 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
رئيس تونس: خلال ساعات سأعلن عن تدابير للرجوع إلى سيادة الشعب

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (د ب أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين إنه سيجري خلال ساعات أو يوم غد الثلاثاء الإعلان عن تدابير للعودة إلى سيادة الشعب.

وأوضح سعيد في كلمة له خلال جلسة لمجلس الوزراء: "إذا استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد ممكنا في إطاره ممارسة السيادة فلا بد من نص جديد".

وكان الرئيس التونسي أعلن قبل أيام أن دستور 2014 لم يعد صالحًا.

قيس سعيد رئيس تونس تونس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
863

إصابات اليوم

45

وفيات اليوم

499

متعافون اليوم

369198

إجمالي الإصابات

21060

إجمالي الوفيات

306605

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| مصدر أمني ينفي القبض على والد الإخواني الهارب عبد الله الشريف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا