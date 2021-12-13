رئيس تونس: خلال ساعات سأعلن عن تدابير للرجوع إلى سيادة الشعب

تونس - (د ب أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين إنه سيجري خلال ساعات أو يوم غد الثلاثاء الإعلان عن تدابير للعودة إلى سيادة الشعب.

وأوضح سعيد في كلمة له خلال جلسة لمجلس الوزراء: "إذا استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد ممكنا في إطاره ممارسة السيادة فلا بد من نص جديد".

وكان الرئيس التونسي أعلن قبل أيام أن دستور 2014 لم يعد صالحًا.