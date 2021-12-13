بريطانيا تواجه أزمة نفاد أدوات اختبارات كورونا السريعة مع انتشار "أوميكرون"

لندن - (د ب ا)

تواجه بريطانيا حاليا أزمة تتمثل في نفاد أدوات اختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المنزلية السريعة من على موقع الحكومة البريطانية، وسط تزايد كبير في الطلب عليها بعد أن شجعت الحكومة الجمهور على إجراء الاختبار اليومي وحجز مواعيد للجرعات التعزيزية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إن مستخدمي موقع الحكومة البريطانية لدى محاولتهم طلب صندوق أدوات اختبارات التدفق الجانبي السبعة اليوم الاثنين، تلقوا رسالة مفادها أنه: "لم يعد متاحا المزيد من الاختبارات المنزلية"، مع نصيحة بالمحاولة مرة أخرى لاحقا أو العودة لحجز موعد للاختبار بالموقع بدلا من ذلك.

وقال متحدث باسم هيئة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن طلب إجراء اختبارات التدفق الجانبي "تم تعليقه مؤقتا للوفاء بالطلبات الحالية" بسبب "الطلب المرتفع بشكل استثنائي".

وأضاف: "أنه يمكن لكل من يحتاج إلى اختبار التدفق الجانبي أن يتسلم صندوق أدوات الاختبار، سواء من الصيدلية المحلية الخاصة به أو بعض المواقع المجتمعية أو بعض المدارس والكليات".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق اليوم الاثنين، أول حالة وفاة لحالة مصابة بمتحور أوميكرون في بريطانيا.

ونقلت صحيفة ديلي تلجراف البريطانية عن جونسون القول خلال زيارة لمركز تطعيم في غرب لندن، "للأسف أوميكرون يزيد من نسب الحاجة للرعاية في المستشفيات، وللأسف تأكد وفاة مريض على الأقل مصاب بمتحور أوميكرون".

وأضاف" لذلك أعتقد أنه يجب أن ننحى جانبا فكرة أن هذا المتحور يعد نسخة أقل حدة من الفيروس، ونعترف بالوتيرة الواضحة التي يتسارع بها بين المواطنين. لذلك أفضل أمر يمكننا القيام بها هو الحصول على الجرعات التعزيزية من اللقاح ضد فيروس كورونا".