المستشار الألماني الجديد يعتزم رفع نفقات الدفاع في إطار الممكن

بروكسل - (د ب أ):

تعهد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس خلال زيارته الأولى إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل بالعمل من أجل رفع قدرات القوات المسلحة الألمانية.

وقال شولتس مساء اليوم الجمعة بعد محادثات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبيرج، إن كل شيء سيتم اتخاذه من أجل تجهيز الجيش الألماني بشكل جيد بطبيعة الحال.

وأضاف شولتس أن الإنفاق الدفاعي لألمانيا ارتفع في الوقت الذي كان فيه وزيرا للمالية بالفعل بطريقة لم تكن كذلك منذ "سنوات عديدة"، وقال "هذا شيء سنواصله في حدود ميزانيتنا".

ومع ذلك لم يلتزم شولتس صراحة بما أطلق عليه هدف 2% الذي حدده الحلف في عام 2014.

وتقضي الخطة التي نوقشت من قبل باقتراب جميع الدول الحلفاء من معيار الحلف المتمثل في إنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي بحلول عام 2024.

ولم يرد ذكر هذا الهدف في اتفاق الائتلاف الحكومي في ألمانيا.

ووفقا لمعايير الناتو بلغ الإنفاق الدفاعي في ألمانيا حوالي 6ر51 مليار يورو العام الماضي.

ومع ذلك ما تزال ألمانيا بعيدة عن هدف 2% الذي توافق عليه الحلف، حيث تبلغ قيمة النفقات الدفاعية حاليا 55ر1%.

ومن المتوقع هذا العام، وفقا لآخر التقديرات المنشورة، أن تبلغ النفقات الدفاعية حوالي 2ر53 مليار يورو بما يعادل 53ر1 % فقط من الناتج المحلي الألماني.