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أمير الكويت وولي العهد السعودي يبحثان آفاق التعاون الخليجي لتحقيق المصالح المشتركة

06:31 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
أمير الكويت وولي العهد السعودي يبحثان آفاق التعاون الخليجي لتحقيق المصالح المشتركة

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الكويت - (د ب أ):

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في بيان صحفي اليوم الجمعة أن أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح استعرض وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آفاق التعاون الخليجي لتحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب الخليجية.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تربط البلدين والشعبين في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهما والإعراب عن الابتهاج المشترك بهذه الزيارة .

وقلد أمير الكويت الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت وذلك تقديرا له لما "حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة العربية السعودية من أجل استقرار وأمن وتقدم المملكة وتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين والروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

حضر اللقاء نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وصل الكويت ظهر اليوم في ختام جولة خليجية، بدأها يوم الثلاثاء الماضي، شملت سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين.

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