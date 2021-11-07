الصين تطالب أمريكا بتصحيح تحركاتها بشأن الاتفاق النووي مع إيران

بكين- (د ب أ):

طالبت الصين الولايات المتحدة بضرورة تصحيح تحركاتها المتمثلة في الانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق النووي مع إيران .

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، في محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان أمس السبت، إن الصين رحبت بقرار إيران للعودة إلى المحادثات النووية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأكد عبداللهيان للوزير الصيني أن إيران ملتزمة بالمحادثات حول إحياء الاتفاق النووي ومستعدة للتنسيق مع الصين في هذا الأمر.

والأسبوع الماضي، أعلنت إيران استئناف المحادثات النووية متعددة الأطراف، المتعثرة منذ أشهر.

وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي المتعثر، المُبرم عام 2015، وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قبل أكثر من ثلاث سنوات.