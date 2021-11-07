Masrawy logo white

الصين تطالب أمريكا بتصحيح تحركاتها بشأن الاتفاق النووي مع إيران

11:13 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
الصين تطالب أمريكا بتصحيح تحركاتها بشأن الاتفاق النووي مع إيران

وزير الخارجية الصيني وانج يي

بكين- (د ب أ):

طالبت الصين الولايات المتحدة بضرورة تصحيح تحركاتها المتمثلة في الانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق النووي مع إيران .

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، في محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان أمس السبت، إن الصين رحبت بقرار إيران للعودة إلى المحادثات النووية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأكد عبداللهيان للوزير الصيني أن إيران ملتزمة بالمحادثات حول إحياء الاتفاق النووي ومستعدة للتنسيق مع الصين في هذا الأمر.

والأسبوع الماضي، أعلنت إيران استئناف المحادثات النووية متعددة الأطراف، المتعثرة منذ أشهر.

وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي المتعثر، المُبرم عام 2015، وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وانج يي الصين الولايات المتحدة إيران

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا