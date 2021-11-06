مسؤولة عراقية: التحقق من الطعون والشكاوى بنتائج الانتخابات ينتهي غدًا

بغداد - (د ب أ)

أعلنت جمانة الغلاي المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم مساء اليوم السبت أن فرق المفوضية ستنتهي يوم غد الأحد من جميع عمليات التحقق بالعد والفرز يدويا لملاحق الطعون والشكاوى المقدمة من الكتل والأحزاب والمرشحين المعترضين على النتائج الأولية للانتخابات العراقية.

وقالت الغلاي في تصريح لتلفزيون "العراقية" الرسمي إن فرق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستشرع يوم غد بإعادة احتساب الأصوات في 500 مركز انتخابي في محافظة البصرة قدم المعترضون طعونا وشكاوى بشأنها وبالتالي سيغلق باب الطعون والشكاوى وفق قانون الانتخابات وسترسل جميع النتائج بعد ذلك إلى الهيئة القضائية في المفوضية لإصدار القرار النهائي بشأنها.

وأضافت أن مفوضية الانتخابات تمكنت خلال الأسابيع الماضية من إعادة العد والفرز اليدوي استنادا إلى الطعون والشكاوى المقدمة لها في أكثر من 15 ألف مركز انتخابي جاءت نتائجها جميعا مطابقة للعد الإلكتروني وبالتالي لا يوجد أي تغيير في نتائج الانتخابات المعلنة .

وأوضحت أن أمام الهيئة القضائية عشرة أيام لحسم إصدار القرار القضائي وطرح رؤيتها بشأن نتائج العد والفرز اليدوي وسيكون هذا القرار أيا كان شكله ملزم التنفيذ من قبل مفوضية الانتخابات.

وبشأن إمكانية إجراء إعادة العد والفرز يدويا لجميع المحطات الانتخابية ذكرت الغلاي أن هذا الإجراء يتعارض مع قانون الانتخابات العراقي الذي ألزم مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز فقط في المحطات التي تسجل عليها شكاوى وطعون ونحن ملتزمون بالقانون ولا يمكن إجراء عملية عد وفرز شاملة.

وأشارت إلى أن جميع عمليات العد والفرز اليدوي السابقة أظهرت تطابقا مع العد والفرز الإلكتروني وجرى كل ذلك بحضور مراقبين دوليين وآخرين تابعين للكيانات والأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات وشملت جميع المدن العراقية.