شكري يشارك في الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي

برشلونة القاهرة - (أ ش أ):

شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الاثنين، فى الاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، الذى انطلقت فعالياته ببرشلونة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن "الاجتماع يبحث أولويات التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين، وفقاً لمبدأ الملكية المشتركة".

وكان وزير الخارجية قد شارك، في وقت سابق اليوم، في المنتدى الإقليمي السادس لدول "الاتحاد من أجل المتوسط" ببرشلونة.