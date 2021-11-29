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استئناف المفاوضات بشأن احياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا

06:06 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
استئناف المفاوضات بشأن احياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا

منشأة نووية إيرانية

فيينا - (د ب أ):

استؤنفت اليوم الاثنين المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي يعود لعام 2015 ، في فيينا وسط مؤشرات محدودة على احراز تقدم .

ويشارك دبلوماسيون رفيعو المستوى من ايران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين( في في المحادثات التي تعقد في العاصمة النمساوية.

كانت المحادثات، التي بدأت في شهر نيسان/أبريل الماضي، قد توقفت في شهر يونيو بسبب الانتخابات الرئاسية الإيرانية .

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري عشية المحادثات "لا نعتقد أن الغرب يريد التوصل إلى اتفاق".

وأشار نظيره الأمريكي، روبرت مالي، في الآونة الأخيرة إلى التحول نحو موقف أكثر صرامة إذا لم تتراجع طهران.

ومن غير المتوقع حدوث انفراجة سريعة في المحادثات.

يشار إلى أن الهدف من المحادثات هو إنقاذ اتفاق 2015 التاريخي، الذي قيد البرنامج النووي الإيراني في محاولة لمنع البلاد من تطوير أسلحة نووية، وبالمقابل تم رفع العقوبات الغربية.

لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لتعيد العقوبات التي أضرت بشدة بالاقتصاد الإيراني.

وتبع ذلك قيام طهران بتوسيع منشآتها النووية، وأنتجت اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة وفرضت قيودا على عمليات التفتيش الدولية.

الاتفاق النووي الإيراني إيران فيينا الصين

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