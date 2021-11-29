الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية تجتمع لبحث مقترح بشأن معاهدة للتصدي للجوائح

جنيف-(د ب أ):

تعتزم الدول الاعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددهم 194 دولة الاجتماع في وقت لاحق اليوم الاثنين لبحث اقتراح لتحسين التأهب العالمي والتصدي للجوائح.

وسيبحث وزراء الدول ما إذا كانوا سيبدأون مفاوضات رسمية بشأن معاهدة للتصدي للجوائح مستقبلا.

وجاء في تغريدة على تويتر للبعثة الدبلوماسية الألمانية في جنيف، مساء أمس الأحد، أن الدول اتفقت على مسودة قرار والتي بموجبها سيجري إطلاق مفاوضات بشأن المعاهدة وتحديد جدول زمني لها.

وتتناول مسودة الوثيقة وصف قرار بإنشاء هيئة حكومية دولية للتفاوض بشأن "ميثاق أو اتفاقية أو أي أداة دولية آخرى تابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية والتأهب والاستجابة للجوائح ".

وبحسب المسودة، يجب أن تبدأ المفاوضات في موعد أقصاه مارس 2022.

ومن المتوقع أن يجري تبني مشروع القرار خلال جلسات منظمة الصحة العالمية التي تبدأ اليوم الإثنين وتستمر ثلاثة أيام.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المخرجات النهائية ستسفر عن اتفاق ملزم قانونا أم لا. ولم يتم بعد تحديد المحتويات الدقيقة، لكن الأهداف تشمل ضمان التوزيع السريع والعادل للأدوية واللقاحات على مستوى العالم.

ويعد الاتحاد الأوروبي من بين أولئك الذين يقفون وراء معاهدة عالمية ملزمة بشأن الجوائح، لكن الولايات المتحدة والصين متشككتان وتقاومان أي التزامات جديدة متعددة الأطراف.