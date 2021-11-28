الدنمارك تؤكد اكتشاف إصابتين بمتحور أوميكرون

لاهاي- (د ب أ):

أكدت السلطات الصحية في الدنمارك، الأحد، اكتشاف حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد "إيمكرون" كانت صنفتهما على أنهما حالتا اشتباه في وقت سابق.

وأوضح معهد الصحة الدنماركي التابع للحكومة أن هذين الشخصين قدما جوا من جنوب أفريقيا وتم إيداعهما في الحجر في الوقت الحالي فضلا عن عزل الأشخاص الذين خالطوهما عن قرب.

من جانبه، قال مدير المعهد هنريك أولوم إن السلطات الصحية عازمة على إبطاء الانتشار الواسع النطاق للمتحور من أجل تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس.

كانت منظمة الصحة العالمية صنفت المتحور الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا على أنه "مثير للقلق".

وأعلنت هيئة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي أن المتحور يمكنه أن يقلص من فعالية لقاحات كورونا على نحو كبير كما يمكن أن يرفع من مخاطر عودة الإصابة بالعدوى مرة أخرى. ولم يتم بعد تحديد التأثيرات الدقيقة للمتحور الجديد.