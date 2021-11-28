التشيك تفحص أول حالة مُشتبه في إصابتها بـ"أوميكرون"

براغ - (د ب أ):

ذكر "راديو براغ" التشيكي، الأحد، أن السلطات التشيكية تتعامل حاليا، مع ما يعتقد أنه أول حالة إصابة في البلاد بالسلالة الإفريقية "بي.1.1.529" لفيروس كورونا، المعروفة أيضا باسم "أوميكرون".

والعينة المشتبه بها، التي تخضع للمزيد من الاختبارات للحصول على تأكيد نهائي، هي لامرأة من مدينة "ليبيريتس" التشيكية، التي عادت مؤخرا من ناميبيا.

ويتم تعقب المخالطين للمرأة. وعلى الرغم من أنه من المتوقع صدور تأكيد من المختبر الوطني، تشير اختبارات سابقة إلى أن هناك 90 بالمائة من الاحتمالات، بأن العينة مصابة بسلالة "أوميكرون".

وردا على تلك الأنباء، شددت سويسرا قيود السفر، بالنسبة للأشخاص القادمين من جمهورية التشيك. وبالإضافة إلى تقديم نتيجة اختبار "بي.سي.آر" تثبت خلوهم من الفيروس، سيتعين عليهم الخضوع لعزل ذاتي لمدة عشرة أيام.

وفي الوقت نفسه، فرضت جمهورية التشيك قيود سفر على الاشخاص، العائدين من عدد من الدول بجنوب القارة الأفريقية.

والمسافرون، الذين قضوا أكثر من 12 ساعة في جنوب إفريقيا أو ناميبيا أو ليسوتو أو زيمبابوي أو زامبيا أو موزمبيق في الأيام الـ14 الماضية، سيتعين عليهم الخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام، لدى دخولهم جمهورية التشيك.

وستكون القيود سارية بالنسبة للمواطنين القادمين من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أيضا.