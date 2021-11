زلة لسان تضع بايدن في موقف محرج: قرأ بطريقة آلية (فيديو)

وكالات:

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقف محرج أثناء إلقائه خطابًا اقتصاديًا في البيت الأبيض.

وبدا بايدن وكأنه متمسكًا بالنص المكتوب له، حتى أنه قال في ختام الخطاب "نهاية الاقتباس"، أي الكلمة التي كتبها مساعدوه في نهاية الخطاب، وما كان مُفترضًا أن يتلوها.

وتلا بايدن هذا الخطاب قبل مغادرته البيت الأبيض لقضاء عيد الشكر، في محاولة لطمأنة مواطنيه بشأن قضايا عدة، لعل أبرزها أسعار الوقود وسلاسل التوريد.

ولم يكن بايدن يقرأ عن الورق بل كان يثبت وجهه على الكاميرا، لكنه ظهر وكأنه يقرأ عن القارئ الآلي "أوتوكيو".

وقال بايدن "بالمناسبة، ربما سمعتم الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت بالأمس عندما تحدث عن الخطوات التي اتخذناها".

وأضاف "أنا اقتبس. إن الجمع بين عمل المؤسسة الخاصة والحكومة معا كان ناجحا حقيقة".

Joe Biden directly reads the teleprompter saying "end of quote." pic.twitter.com/jInnNKY51Q