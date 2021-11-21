إيران تدين الهجوم على قنصليتها في هامبورج

برلين/طهران- (د ب أ):

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، هجوما بمواد حارقة ألحق أضرارا بمدخل قنصليتها في مدينة هامبورج في ألمانيا قبل يومين.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة في تصريحات نقلتها وكالة تسنيم للأنباء: "نتوقع من الحكومة الألمانية التعامل مع هذه القضية بجدية ومن منطلق إدراك مسؤولياتها، ألا تسمح بتكرار مثل هذا الحادث على الإطلاق".

وقالت الشرطة الألمانية إن جناة مجهولين ألقوا مساء الجمعة عبوة حارقة على باب حديدي يؤدي إلى باحة القنصلية في حي فينترهوده.

وبحسب البيانات، وقعت أضرار في الممتلكات عند مدخل القنصلية، ولم يسفر الهجوم عن إصابات.

ولم تتكهن الشرطة بالدافع وراء الهجوم، لكنها لم تستبعد أن يكون الحادث ذات طبيعة سياسية.

وقال شاهد عيان للشرطة إنه رأى رجلين يغادران المكان على عجل وقت وقوع الحادث.