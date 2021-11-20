في اليوم العالمي للطفل "160 طفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية"

رام الله- (بي بي سي):

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن إسرائيل اعتقلت أكثر من ألف طفل وطفلة فلسطينيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وقال النادي، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، إنّ نحو 160 قاصراً لا يزالون في السجون الإسرائيلية.

وبيّن أنّ السلطات الاسرائيلية اعتقلت نحو 19 ألف طفل ممن هم دون 18 عاماً منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر في عام 2000، من بينهم أطفال بعمر أقل من عشر سنوات.

وأشار النادي أن الشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال؛ تشير إلى أن ثلثي الأطفال المعتقلين تعرضوا للتعذيب الجسدي.