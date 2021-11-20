الاتحاد الأفريقي يحذر من زعزعة استقرار إثيوبيا: يقوض القارة السمراء

وكالات:

حذر الاتحاد الأفريقي من أن زعزعة استقرار إثيوبيا من شأنه تقويض التكتل في القارة السمراء.

جاء ذلك في رسالة من الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي - الرئيس الكونغولي- فيليكس تشيسكيدي، نقلها وزير خارجيته كريستوف لوتندولا إلى نظيره الإثيوبي دمقي مكونن.

ووفق بيان للخارجية الإثيوبية، السبت، أجرى الوزيران محادثات بالعاصمة أديس أبابا تناولت مجموعة من القضايا المتعلقة بالنزاع في شمالي إثيوبيا والدور الذي يمكن أن تلعبه جمهورية الكونغو الديمقراطية والاتحاد الأفريقي كجزء من الحل.

وبحسب البيان، نقل وزير الخارجية الكونغولي رسالة من تشيسكيدي يؤكد فيها إدانة بلاده بشدة لأي محاولات للاستيلاء على السلطة في إثيوبيا، من خلال استخدام القوة وتعريض وحدة أراضي البلاد وسيادتها للخطر.

كما أكد الرئيس الكونغولي، في رسالته، أن "أي عدم استقرار وزعزعة لاستقرار إثيوبيا من شأنه أن يقوض الاتحاد الأفريقي والقارة".

وأشار إلى أنه يتابع عن كثب الوضع في إثيوبيا، معلنا إرسال مسؤولين رفيعي المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إثيوبيا كجزء لإظهار التضامن والأخوة والالتزام بالسلام في هذا البلد.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، عن تقديره لمبادرة الرئيس الكونغولي لدعم وتشجيع جهود السلام في إثيوبيا.

وقال إن إثيوبيا تتوقع رسالة تضامن واضحة من الكونغو الديمقراطية تدين بشكل قاطع وجريء ما تقوم به "جبهة تحرير تيجراي" لتوسيع الصراع في المناطق المجاورة وإطالة بؤس الشعب الإثيوبي.

كما دعا كنشاسا إلى دعم مبادرة الوسيط الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو لإنهاء الصراع الدائر.

وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، هذا الأسبوع، في الاتفاق على تبني بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في إثيوبيا بعد أن لاقت مسودة النص التي قدمتها أيرلندا العضو غير الدائم في المجلس، رفضا صينيا-روسيا وتم التخلي عنها.