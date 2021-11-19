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وزير الدفاع الأوكراني: طلبنا مساعدة البنتاجون في ظل زيادة التوتر مع روسيا

11:46 م الجمعة 19 نوفمبر 2021
وزير الدفاع الأوكراني: طلبنا مساعدة البنتاجون في ظل زيادة التوتر مع روسيا

البنتاجون

واشنطن - (أ ش أ):

أكد وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، أنه طلب مساعدة البنتاجون في الدفاع عن أوكرانيا مع زيادة التوترات على حدوها مع روسيا في ظل التعزيزات العسكرية الروسية قرب حدودها.

وقال ريزنيكوف، في تصريحات للصحفيين من السفارة الأوكرانية بواشنطن، إن كييف تحتاج لـ"تغطية سمائنا وبحرنا"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، والتي لفتت إلى أن تلك التصريحات تأتي وسط تحذيرات أطلقها مسئولون أمريكيون من غزو روسي محتمل للأراضي الأوكرانية، وهو ما تنفي موسكو اعتزامها القيام به.

وكان الوزير الأوكراني قد التقى، الثلاثاء الماضي، مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، في البنتاجون، حيث أكد الدعم الأمريكي الراسخ لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وفقا للبيان الصادر بعد الاجتماع.

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