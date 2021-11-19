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الكرملين: سنبحث العلاقات مع الناتو والوضع في أوكرانيا خلال اجتماع افتراضي بين بوتين وبايدن

07:35 ص الجمعة 19 نوفمبر 2021
الكرملين: سنبحث العلاقات مع الناتو والوضع في أوكرانيا خلال اجتماع افتراضي بين بوتين وبايدن

الكرملين

موسكو-(أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الموضوعات المتعلقة بالعلاقات مع حلف الأطلنطي الناتو والوضع في أوكرانيا ستكون على رأس الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال اجتماع افتراضي بين الرئيسين الروسي " فلاديمير بوتين " والأمريكي "جو بايدن" سيتم تحديد موعده في وقت لاحق.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه ليس من المستبعد إجراء هذه المفاوضات بحلول نهاية العام الحالي باستخدام شبكة الإنترنت.

وأضاف قائلا " أنه من المفضل أن تبدأ هذه المفاوضات بتقنية الفيديو ولكن ذلك سيتحدد وفقا لقرار رئيسي البلدين فيما يتعلق بهذا الشأن".

ومضى المتحدث باسم الكرملين قائلا "إن هناك الكثير من الجدل بشأن الوضع في أوكرانيا، وهناك أعمال استفزازية تقوم بها قوات الناتو بالقرب من حدودنا، وهذا أمر يثير شعورنا بالقلق ولا يمكن أن نتخذ موقف اللا مبالاة إزاء ذلك".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أهمية اتخاذ اجراءات فيما يتعلق بهذا الشأن وأن روسيا ستتخذ ما يكفي من الاجراءات لضمان سلامة أراضيها.​

هذا المحتوى من

Asha
الكرملين أوكرانيا الناتو جو بايدن

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